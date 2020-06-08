اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 09:02 ص
خالد صلاح
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31ر4 مليار دولار حجم تجارة السلع بين مصر والصين خلال 4 أشهر

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:55 ص
31ر4 مليار دولار حجم تجارة السلع بين مصر والصين خلال 4 أشهر حركة التجارة
أ ش أ

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أرتفع حجم تجارة السلع بين الصين ومصر بنسبة 2ر3% على أساس سنوى خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري؛ ليصل إلى 31ر4 مليار دولار.
 
وذكرت المصلحة العامة للجمارك الصينية –فى أحدث بيانات أصدرتها اليوم الاثنين- أن الصادرات الصينية إلى مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى بلغت 91ر3 مليار دولار، بزيادة 1ر5% على أساس سنوي، فى حين وصلت واردات الصين من مصر إلى 4ر0 مليار دولار، بتراجع بنسبة 9ر11% على أساس سنوي.
 
وأضافت المصلحة أن حجم التجارة بين البلدين خلال شهر أبريل فقط بلغ 13ر1 مليار دولار.
 

الصين

مصر

تجاره السلع

الجمارك الصينيه

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