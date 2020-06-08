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3 ملايين دولار زيادة فى حجم الصادرات المصرية من الفراولة فى فبراير الماضى

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:29 م
3 ملايين دولار زيادة فى حجم الصادرات المصرية من الفراولة فى فبراير الماضى فراولة
كتب: مدحت عادل

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تبقى الحاصلات الزراعية المصرية، أحد أبرز الصادرات التي تتمتع بمميزات نسبية تجعلها أكثر تنافسية عربيا وإقليميا وعالميا، وعلى الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي حاليا نتيجة انتشار فيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد، إلا أن الصادرات المصرية وخاصة من الفراولة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من الفراولة "فريز أو طازجة"، بلغت نحو 14 مليون و412 ألف دولار، في فبراير الماضي فقط، مقابل 10 مليون و492 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي بزيادة بلغت نحو 3 ملايين و920 ألف دولار.

وبلغ إجمالي صادرات السلع الزراعية في شهر يناير الماضي نحو 207 مليون و534 ألف دولار، موزعة بين مجموعة من السلع الزراعية الهامة، ومن بينها البرتقال الطازج، حيث بلغت صادراته 28 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 86 مليون دولار في نفس الشهر من العام 2019، بتراجع بلغ نحو 66 مليون دولار.

وسجلت صادرات اليوسفي "ماندرين" وحمضيات أخرى نحو 20 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 9 ملايين دولار في الشهر المماثل عام 2019، بزيادة بلغت نحو 11 مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات الفراولة "فريز" طازجة، والتي سجلت 19 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 24 مليون دولار في الشهر المماثل عام 2019، بتراجع بلغ نحو 5 ملايين دولار.


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