170 إعلاميًا من دول "التعاون الإسلامى" يشاركون بورشة تدقيق الأخبار خلال الأزمات

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اختتم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) اليوم /الإثنين/ أعمال ورشة العمل لفائدة منسوبي وكالات الأنباء والإذاعات والتلفزيونات والصحف والمنصات الإليكترونية في العالم الإسلامي، حول طرق تدقيق الأخبار وانتشار الشائعات (أزمة كوفيد 19).

شارك في ورشة العمل أكثر من 170 إعلامياً من 33 دولة، وعدد من المندوبين الدائمين لدى منظمة التعاون الإسلامي، وقدمها الدكتور الصادق الحمامي أستاذ الإعلام المشارك بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة التونسية، مدرس صحافة التحري من صحة المعلومات.

وقدم المدير المساعد لاتحاد وكالات الأنباء (يونا) زايد سلطان عبد الله - في بداية الورشة التي عقدت بالشراكة مع إدارة الإعلام في نظمه التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية (إيبو) - الشكر إلى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الدعم اللامحدود لجهود مؤسسات العمل الإسلامي المشترك في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، مثمناً الرعاية الكريمة للدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، لملتقاه الذي عقده في 23 رمضان الماضي وجاءت الورشة كباكورة لمخرجاته، ودعمه المستمر لأنشطة الاتحاد.

ورحب المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية (إيبو) محمد سالم ولد بوك بالمشاركين في الورشة من منسوبي وسائل الإعلام للاستفادة من البرامج والدورات المهنية للمساهمة في تطوير مهارات وقدرات الإعلاميين في دول المنظمة.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد الصالحي، المدير بإدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية التدريب المتواصل والعمل المشترك لخدمة الإعلام والإعلاميين في دول المنظمة بما يصب في مصلحة خدمة قضايا الأمة الإسلامية على كافة الأصعدة.

وتناول المحاضر الدكتور الصادق الحمامي البيئة التي تنشأ فيها الأخبار الكاذبة والمضللة والشائعات، والأدوات التي يلجأ إليها صناع الأخبار الكاذبة لتضليل الرأي العام، مشدداً على أهمية إدراك الصحفي أو الإعلامي لدوره في أنه ليس مجرد ناقل للمعلومات وإنما محقق ومدقق يقوم بالتحري عما يصل إليه من معلومات قبل أن يبدأ في معالجته وتقديمه عبر وسيلته الإعلامية للرأي العام.

ولفت إلى أن الصحافة مهنة تقوم على التحري، والصحفي لا ينقل إلا المعلومات التي تحرى عنها، فالصحافة المهنية تمثلاً بديلاً لكل المعلومات الكاذبة، والصحافة التي ينتجها الصحفيون هي المصدر الجيد للمعلومات الموثوقة، مشيراً إلى بدء انتشار مصطلح صحافة التحري منذ عام 2006 وشروع بعض المؤسسات الإعلامية في إنشاء أقسام متخصصة لذلك، للتدقيق في المعلومات التي ينتجها الصحفيون في المؤسسة، وفق منهجية للتدقيق الداخلي للمعلومات.

وأوضح أنه في الأزمات تعطي إرشادات ومعلومات للصحافة بحيث يتوجب عليها القيام بدور توعوي تفسيري يعتمد على المصادر الموثوقة والعلمية، فالصحافة أو الإعلام بشكل عام له وظيفة تفسيرية ولديه وظيفة التحري في الأخبار قبل الدفع بها إلى الناس.

وقدم شرحاً حول طرق التحقق والتحري عن الصور عبر محرك البحث قوقل الذي يوفر البحث العكسي في الصور، وكذلك بعض المواقع التي تعطي إمكانية التحري عن مقاطع الفيديو، مشدداً على أهمية استعانة الصحفي بزملائه في الأقسام التقنية للتحري والتحقق من الفيديوهات قبل التعامل معها.

توزع الإعلاميون المشاركون في الورشة من 33 دولة: المملكة العربية السعودية، الأردن، الإمارات، المغرب، الصومال، أذربيجان، مصر، نيجيريا، بولندا، ماليزيا، السنغال، تونس، بريطانيا، البحرين، الجزائر، موريتانيا، لبنان، فلسطين، كوت ديفوار، روسيا، اليمن، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان، تركيا، جنوب السودان، الفليبين، العراق، باكستان، جامبيا، سيراليون.