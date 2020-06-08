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12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:38 ص
12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا خروج 12 حالة من مستشفى إسنا للحجر الصحى
الأقصر – أحمد مرعى

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صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي للحجر الصحى، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أنه تم تحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، وباشراف طبي بمعرفة كل من الدكتور شريف موسي، والدكتور أمير عدنان، خروج  12 من المواطنين المصريين المصابين بكورونا المستجد ، من بينهم حالتين كانوا في الرعاية المركزة، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى و تحول نتائجهم من إيجابية لسلبية في نهاية المطاف.

وفى هذا الصدد تقدم المتعافون بالتهنئة والعرفان لجنود الجيش الأبيض بمستشفي إسنا التخصصي بقيادة الدكتورة إلهام محمود، علي تقديم كامل الدعم العلاجي و النفسي للمرضى لتجاوز الأزمة، حيث يحرص قسم الصحة النفسية علي تقديم الدعم النفسي للمرضى جميعا ونشر روح التفاؤل والإيجابية والتمسك بالأمل مستمدين عزيمتهم من الله، ومن جانب آخر حرص جميع العاملين بالعزل الصحي علي تقديم التهنئة ورسم البهجة والسرور والاحتفال بخروج حالات التعافي ومشاركة المتعافين الفرحة والسرور.

وكانت مستشفى إسنا للحجر الصحى بمحافظة الأقصر، قد نجحت بقيادة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى، أمس الأحد، فى إجراء عملية ولادة جديدة بالمستشفى لسيدة من مدينة إسنا، حيث أجريت لها عملية ولادة قيصرية وأنجبت أول توأم فى مستشفيات العزل الصحى بمحافظة الأقصر، وخرجت الأم والطفلان بحالة صحية جيدة للغاية، وأعلنت المستشفى عن ولادة أول توأم بداخل المستشفى، حيث إن المستشفى استقبل سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى كانت حامل فى الشهور الأخيرة، وتم إجراء عملية قيصرية لها اليوم وأنجبت أول توأم داخل المستشفى، على أيدى فريق العزل الصحى بالمستشفى بنجاح كبير، واحتفل الفريق الطبى بالمستشفى بولادة أول توأم وعمت الفرحة كافة أرجاء المستشفى.

 


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