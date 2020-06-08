اليوم السابع
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يونسكو تطالب بتوفير بيئة عمل آمنه للصحفيين

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:45 م
يونسكو تطالب بتوفير بيئة عمل آمنه للصحفيين جانب من الاحتجاجات - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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طالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " يونسكو "  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بتوفير بيئة عمل آمنة تماماً للصحفيين تحت أي ظروف وخاصة خلال تغطية الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها العديد من دول العالم

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">بغض النظر عن <br><br>الزمان <br>والمكان <br>والطريقة<br><br>يجب توفير بيئة عمل آمنة تماماً للصحفيين تحت أي ظروف.<br><br>دافعوا عن <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#حرية_الصحافة</a>!<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#سلامة_الصحفيين</a>: <a href="https://t.co/jJVvTDD2gy">https://t.co/jJVvTDD2gy</a><a href="https://twitter.com/hashtag/StandUp4HumanRights?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#StandUp4HumanRights</a> <a href="https://t.co/TY68ydwZL5">pic.twitter.com/TY68ydwZL5</a></p>&mdash; اليونسكو (@UNESCOarabic) <a href="https://twitter.com/UNESCOarabic/status/1269958103086366721?ref_src=twsrc%5Etfw">June 8, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ولفتت " اليونسكو " أنه يعدّ تعزيز سلامة الصحفيين ومحاربة ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من المسائل الأساسية التي تراعيها اليونسكو في جهودها المبذولة للنهوض بحرية الصحافة في جميع وسائل الإعلام.

ووفقا للمنظمة أنه يفقد الصحفيون حياتهم، بمعدّل صحفي واحد كل خمسة أيام، في سبيل توفير المعلومات للجمهور. وتُرتكب الهجمات التي يتعرض لها العاملون في مجال الإعلام غالباً في مناطق خالية من النزاعات، مشيرة إلى أن الصحفيين من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

 

 


الأمم المتحدة

يونسكو

الصحفيين

وسائل الاعلام

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