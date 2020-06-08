اليوم السابع
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وكيل صحة سوهاج يتفقد أعمال التجديد فى مستشفيات طما وجهينة

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:48 ص
وكيل صحة سوهاج يتفقد أعمال التجديد فى مستشفيات طما وجهينة وكيل وزارة الصحة يتفقد المستشفى
سوهاج - عمرو خلف

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تفقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة في محافظة سوهاج، أعمال التجديد في مستشفي طما المركزي ومستشفي جهينة المركزي، وبدأ جولته بمستشفي جهينة المركزي ورافقته خلال الجولة الدكتورة سومة محمد مدير إدارة التموين الدوائي بمديرية الصحة بسوهاج، والدكتورة إيمان رياض مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بسوهاج  والدكتورة رانيا الضبع مدير إدارة جهينة الصحية.

وتضمنت الجولة التفقدية التأكد من سير عملية التجديد إضافة إلي مراجعة خط سير الحالات في المبنى الفرعي، والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتفقد أيضا وكيل وزارة الصحة بسوهاج قسم الأسنان والباطنة وعيادات تنظيم الأسرة للتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذة الأقسام والاستماع إلى شكاوى المواطنين وآرائهم .

ومن جانبه قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن مستشفي جهينة المركزي يوجد به 5 غرف عزل بسعة 2 سرير لكل غرفة كما أنها تعتبر مستشفي مثالي لتصبح مستشفي عزل بعد التجديد حيث ستكون على مستوى جيد ومطابقا للمواصفات التي تحتاجها مستشفيات العزل، فيما أوضح أنه شدد على المقاول المسؤول عن أعمال التجديد في المستشفي بسرعة إنهاء التجديد والتسليم، كما أشار ألى أنه قام بتفقد الأقسام التي تقدم خدمات للمرضى حالات التي ليس لها علاقة بكورونا نظرا لرغبته بعدم إهمال أي حالة مريض وعدم الاهتمام بحالات كورونا فقط و التركيز في احتياجات ومتطلبات باقي المرضى.

وعقب انتهاء جولته في مستشفي جهينة قام أيضا بتفقد مستشفي طما المركزي برفقة الدكتور بدران إبراهيم مدير المستشفي، حيث تبين من تجديد الدور الأول والثاني إضافة إلي المسجد التابع للمستشفي، بينما تم الانتهاء أيضا من تطوير المبنى المخصص للعزل الذي يعمل بسعة 17 غرفة بإجمالي سعة سريرية قدرها 38 سرير منهم مقسمة على الدور الأول والثاني علوي، بينما زار أيضا الأقسام التي تقدم خدمات طبية للمواطنين وتأكد من توافر 20 جهاز غسيل كلوي للخدمة المرضى.


سوهاج

الصحة

جهينة

مستشفى جهينة

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