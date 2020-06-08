وكيل صحة الغربية يتفقد سير العمل بمستشفيات العزل الصحى

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار عمل لجان المتابعة اليومية لمستشفيات العزل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية.

من جانبه، قام الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، اليوم يرافقه اللواء ممدوح هجرس رئيس الادارة المركزية لمكتب محافظ الغربية بالمرور على مستشفى بسيون للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات ومتابعة أسر العزل المنزلى وضمان وصول العلاج لهم ، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا الي استقرار حالة الدكتور الصيدلي محمد شتا والمتواجد بالعناية المركزه.

من ناحيه اخرى تواصل جامعة طنطا جهودها في اتخاذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستحد، حيث أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، اليوم، عن تعقيم التكييف المركزي بالمستشفى التعليمي العالمي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية UV.

وقال د.أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية في بيان له، أن المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا تعد الاولي علي مستوي المستشفيات الجامعية بالجمهورية التي تستخدم التعقيم المركزي حماية للاطقم الطبية والتمريض والعاملين والمرضي وكافة المترددين عليها من خطر الاصابة بفيروس كورونا .

من جانبه ، أفاد الدكتور حسن التطاوى المشرف العام علي المستشفيات الجامعية ، أن التكييف المركزي أصبح وسيلة خطيره جدا لنقل العدوى وخاصة في ظروف انتشار مرض كرونا المستجد عن طريق الرزاز.

وأشار الدكتورمحمود سليم، مدير المستشفي التعليمي ، أن إجراءات التنظيف الفعالة والتقييم الميكروبيولوجي المتاح تساهم بشكل كبير في تجنب الاصابة بالفيروس ، حيث أفادت الدراسات الحديثة وتقارير المنظمة العالمية للصحة أن فيروس كورونا يستمر على الاسطح لساعات طويله وقد يمتد لأيام، مما يعنى أن الأسطح تلعب دورًا رئيسيًا في انتشار مسببات العدوى .

وأوضح د. محمد ابراهيم الحضرى، المستشار الهندسي للمستشفي التعليمي والذي تولي عملية التعقيم، أن تشغيل وحدات التكييف المركزي لغرف العمليات والعناية المركزة بالمستشفي تعمل بنظام 100% Fresh Air ، لذا تم التفكير في استخدام معقم الهواء الفوق بنفسجي وتركيبه في مسارات الهواء المكيف (الدكتات) بهدف قتل الجراثيم والفيروسات مثل SARS، H1N1 وغيرها عن طريق تعطيل حمضها النووي مما يزيل خطر التلوث البيولوجي ويجعلها غير قادرة على أداء وظائف خلوية حيوية.