وفد أزهرى بالبحر الأحمر يهنئ أسقف المحافظة بمرور عام على تنصيبه.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

هنأ وفد أزهرى من منطقة البحر الأحمر الأزهرية، وإدارة الوعظ بالمحافظة، الأنبا إيلاريون أسقف كنيسة البحر الأحمر، وذلك لمرور سنة على تنصيبه أسقف البحر الأحمر، حيث شارك فى الوفد الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والشيخ أحمد زرد مدير عام الوعظ، ورمضان حسن مدير العلاقات العامة.

كما شارك فى الوفد الادنى حسن عبد الباسط مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية، حيث قدم الوفد الأزهرى التهنئة لنيافة الأنبا إيلاريون بمناسبة الذكرى الثانية لتنصيبه أسقفا للبحر الأحمر، متمنيين له التوفيق والنجاح فى تحمل أعباء مسؤولياته الرفيعة كراع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كان عقد الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ، بحضور عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الإثنين ، اجتماعا مديرى المراحل التعليمية ومدير إدارة الإمتحانات ومدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية ، للوقوف على آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتى من المقرر أن تنطلق يوم الأحد 21 يونية 2020 م.

تناول الاجتماع التأكيد على تطهير وتعقيم جميع اللجان يوميا قبل بدء لجنة الامتحان وبعد انتهاء اللجنة بصورة يومية ودورية، وتوفير كافة المواد والأدوات اللازمة لذلك، وشدد مدير المنطقة الازهرية على ضرورة أخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات، والالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب والملاحظين وجميع المتواجدين بمقر اللجنة.

كما تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، ومنع دخول التليفونات المحمولة إلى مقر اللجان، ويمنع استخدام اى تليفون ما عدا رئيس اللجنة للتواصل مع غرفة عمليات الإمتحانات، مع التنبيه على التواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات الإمتحانات للوقوف على أى مشكلة قد تطرأ والعمل على حلها فورا.

وفد أزهرى يهنأ أسقف البحر الاحمر بمناسبة ذكرى تنصيبة

وفد أزهرى يهنأ أسقف البحر الاحمر بمناسبة ذكرى تنصيبة

وفد أزهرى يهنأ أسقف البحر الاحمر بمناسبة ذكرى تنصيبة

وفد أزهرى يهنأ أسقف البحر الاحمر بمناسبة ذكرى تنصيبة

وفد أزهرى يهنأ أسقف البحر الاحمر بمناسبة ذكرى تنصيبة

وفد أزهرى يهنأ أسقف البحر الاحمر بمناسبة ذكرى تنصيبه