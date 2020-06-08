اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد أزهرى بالبحر الأحمر يهنئ أسقف المحافظة بمرور عام على تنصيبه.. صور

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:11 م
وفد أزهرى بالبحر الأحمر يهنئ أسقف المحافظة بمرور عام على تنصيبه.. صور وفد أزهرى يهنئ أسقف البحر الاحمر بمناسبة ذكرى تنصيبة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ وفد أزهرى من منطقة البحر الأحمر الأزهرية، وإدارة الوعظ بالمحافظة، الأنبا إيلاريون أسقف كنيسة البحر الأحمر، وذلك لمرور سنة على تنصيبه أسقف البحر الأحمر، حيث شارك فى الوفد الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية،  والشيخ أحمد زرد مدير عام الوعظ، ورمضان حسن مدير العلاقات العامة.

كما شارك فى الوفد الادنى حسن عبد الباسط مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية، حيث قدم الوفد الأزهرى التهنئة لنيافة الأنبا إيلاريون بمناسبة الذكرى الثانية لتنصيبه أسقفا للبحر الأحمر، متمنيين له التوفيق والنجاح فى تحمل أعباء مسؤولياته الرفيعة كراع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كان عقد الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ، بحضور عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الإثنين ، اجتماعا مديرى المراحل التعليمية ومدير إدارة الإمتحانات ومدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية ، للوقوف على آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتى من المقرر أن تنطلق يوم الأحد 21 يونية 2020 م

تناول الاجتماع التأكيد على تطهير وتعقيم جميع اللجان يوميا قبل بدء لجنة الامتحان وبعد انتهاء اللجنة بصورة يومية ودورية، وتوفير كافة المواد والأدوات اللازمة لذلك، وشدد مدير المنطقة الازهرية على ضرورة أخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات، والالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب والملاحظين وجميع المتواجدين بمقر اللجنة.

كما تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، ومنع دخول التليفونات المحمولة إلى مقر اللجان، ويمنع استخدام اى تليفون ما عدا رئيس اللجنة للتواصل مع غرفة عمليات الإمتحانات، مع التنبيه على التواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات الإمتحانات للوقوف على أى مشكلة قد تطرأ والعمل على حلها فورا.

IMG_6438
وفد أزهرى يهنأ أسقف البحر الاحمر بمناسبة ذكرى تنصيبة

 

IMG_6439
وفد أزهرى يهنأ أسقف البحر الاحمر بمناسبة ذكرى تنصيبة

 

IMG_6440
وفد أزهرى يهنأ أسقف البحر الاحمر بمناسبة ذكرى تنصيبة

 

IMG_6441
وفد أزهرى يهنأ أسقف البحر الاحمر بمناسبة ذكرى تنصيبة

 

IMG_6442
وفد أزهرى يهنأ أسقف البحر الاحمر بمناسبة ذكرى تنصيبة

 

IMG_6443
وفد أزهرى يهنأ أسقف البحر الاحمر بمناسبة ذكرى تنصيبه

 


البحر الاحمر

وفد ازهري

اسقف البحر الاحمر

الغردقة

الانبا ايلاريون

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: تقييم شامل لأداء المعلمين بترقية الكادر

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:50 م

رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر يتابع العمل بكنترول الشهادتين الإبتدائية والإعدادية ..صور

السبت، 06 يونيو 2020 02:48 م

رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية يتفقد سير العمل بكنترول الشهادة الإعدادية

الخميس، 04 يونيو 2020 11:48 ص

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتابع تقييم لجان الترقيات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:03 م

المناطق الأزهرية تستعد لامتحانات الثانوية.. 12 طالبا فى اللجنة.. تعقيم الفصول قبل وأثناء وبعد الاختبارات.. توفير أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بمنظومة الاختبار الشفوى.. مراعاة التهوية الجيدة والإضاءة اللازمة بالجان

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة