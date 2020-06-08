وفاة مرشح سابق لمنصب بابا الإسكندرية بفيروس كورونا

كتبت سارة علام

أكدت مصادر كنسية فى دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة أول راهب بفيروس كورونا وهو الراهب القمص ساويرس الأنبا بولا، المرشح البابوى السابق فى الانتخابات البابوية عام 2012.

وقال المصدر لليوم السابع: وقد أقيمت عليه صلوات الجنازة اليوم فى مقر دير الأنبا بولا بمنطقة التجمع الخامس، قبل أن ينقل الجثمان إلى الدير في محافظة البحر الأحمر، وتقام عليه صلوات التجنيز أيضا هناك برئاسة الأنبا دانيال رئيس الدير، والتي ستقتصر على الرهبان فقط.

مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة يوهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.