وفاة طالب بكلية طب أسنان طنطا داخل مستشفى منوف عقب إصابته بكورونا

المنوفية - محمد فتحى

توفى، صباح اليوم، خالد عبد الفتاح الضرغامى، طالب بالفرقة الرابعة بكلية أسنان جامعة طنطا داخل مستشفى منوف العام متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وأكد أهالى قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن المتوفى كان حسن الخلق وطيب السمعة وكان حافظا لكتاب الله.

وفى سياق متصل أصدرت كلية التمريض بجامعة المنوفية بيانا لها، نعت فيه وفاة الطالب خالد الضرغامى، وجاء نص البيان، تتقدم الدكتورة إيناس قاسم، عميد كلية التمريض، بجامعة المنوفية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالكلية، بخالص التعازى والمواساة للزميلة، الدكتورة سامية على النجار بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع لوفاة نجلها.