وزير المالية: قمنا بتلبية كافة احتياجات الصحة وإضافة 8 مليار ات جنيه للقطاع

كتب محمد أسعد

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الحكومة عملت على تلبية كل احتياجات قطاع الصحة، وتم صرف ما يقرب من 8 مليارات جنيه تم تخصيصها لقطاع الصحة خلال الفترة الحالية، وتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأطقم الطبية، وجميع العاملين بقطاع الصحة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم أيضًا تلبية كل احتياجات وزارة التموين للعمل على توفير كافة السلع والمخزون الاستيراتيجي، وتم تقدير الاحتياجات التمويلية الإضافية المرتبطة بفيروس كورونا بما قرب من 63 مليار جنيه.

وقال في "مضطرين للسلف أكثر بسبب أن إيراداتنا نقصت في حين زادت المصروفات، ونتوقع نسبة عجز تصل إلى 7.9%".