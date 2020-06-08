اليوم السابع
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وزير الصحة الأردنى: 23 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:43 م
وزير الصحة الأردنى: 23 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" كورونا فى الأردن - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة الأردنى سعد جابر، تسجيل 23 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصبح العدد الإجمالى للمصابين 831 حالة.
وقال جابر - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إن الحالات الجديدة ترجع إلى 11 شخصا بالحجر الصحى قادمين من باكستان، و6 حالات لسائقى شاحنات، و6 حالات مخالطة لمصاب بالفيروس فى عمان، كما تم تسجيل 20 حالة شفاء.
وأكد وزير الصحة الأردنى، أن الجائحة لم تنته وأن الخطر مازال موجودا.. مضيفا " أنه يجب على الجميع الانتباه من المخالطة كونها تحمل خطرا كبيرا".


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كورونا فى الأردن

فيروس كورونا

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