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عبر تقنية الفيديو كونفراس ..

وزير الرى يفتتح المرحلة الثانية من "سحارة سرابيوم"

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:31 ص
وزير الرى يفتتح المرحلة الثانية من "سحارة سرابيوم" وزير الرى يفتتح عبر عبر تقنية الفيديو كونفراس مشروع سحارة سرابيوم
كتبت - أسماء نصار

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افتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، عبر تقنية الفيديو كونفراس، المرحلة الثانية من مشروع سحارة سرابيوم،  بحضور قيادات الوزارة، الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من الدولة فى تنمية شبه جزيرة سيناء وخطة وزارة الموارد المائية والرى بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية .
 
وأعطى الدكتور عبد العاطى الإشارة بإطلاق المياه فى سحارة سرابيوم ( المرحلة الثانية)، وذلك لتوصيل المياه إلى ترعة سيناء لرى الزمام المقرر على ترعة سيناء والتوسعات الزراعية بمنطقة شرق البحيرات بالتكامل مع سحارة المحسمة ، وتوصيل مياه الشرب للقرى بالمنطقة و تعدادها حوالى 150 الف نسمة بالإضافة للمياه اللازمة لمدينة الاسماعيلية الجديدة بقيمة اجمالية 181 مليون جنيه.

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