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وزير الرى يفتتح المرحلة الثانية من "سحارة سرابيوم" بالفيديو كونفرانس

الإثنين، 08 يونيو 2020 09:24 ص
وزير الرى يفتتح المرحلة الثانية من "سحارة سرابيوم" بالفيديو كونفرانس اجتماع وزير الرى
كتبت ــ أسماء نصار

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افتتح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المرحلة الثانية من مشروع سحارة سرابيوم  بحضور قيادات الوزارة: الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء وخطة وزارة الموارد المائية والري بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية .

وأعطى الدكتور عبد العاطي الإشارة بإطلاق المياه في سحارة سرابيوم ( المرحلة الثانية)، وذلك لتوصيل المياه إلى ترعة سيناء  لرى الزمام المقرر علي ترعة سيناء والتوسعات الزراعية بمنطقة شرق البحيرات بالتكامل مع سحارة المحسمة، وتوصيل مياه الشرب للقري بالمنطقة وتعدادها حوالي 150 الف نسمة بالاضافة  للمياه اللازمة لمدينة الاسماعيلية الجديدة بقيمة إجمالية 181 مليون جنيه.






 


وزير الرى

سحارة سرابيوم

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