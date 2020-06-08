اليوم السابع
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وزير الرى السودانى يوجه الدعوة لوزيرا الرى المصرى والإثيوبى لحضور اجتماع سد النهضة غدا

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:32 م
وزير الرى السودانى يوجه الدعوة لوزيرا الرى المصرى والإثيوبى لحضور اجتماع سد النهضة غدا سد النهضة ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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وجه  وزير الري والموارد المائية السودانى بروفيسور ياسر عباس، اليوم الإثنين، يونيو الجاري الدعوة لنظيريه وزيري الري والموارد المائية في مصر وإثيوبيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الخاص بمواصلة مفاوضات سد النهضة والذي سيعقد غد الثلاثاء.
 
يأتي الإجتماع المرتقب استكمالاً لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة، وتتويجاً للجهود التي بذلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأفضت لموافقة مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية وصولاً لاتفاق شامل ومرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها.
 
يشار إلى أن الدول الثلاث قد تمكنت خلال الجولات السابقة، والتى امتدت منذ عام 2013 حتى عام 2020 من التوصل إلى توافق حول معظم القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، فيما تبقى عدد قليل من القضايا العالقة التي تأمل الأطراف الثلاثة في الاتفاق بشأنها.
 
وسيعقد الاجتماع بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبى، ومن المقرر أن يناقش هذا الاجتماع المسائل الاجرائية المتصلة بدور المراقبين وقضايا التفاوض العالقة.
 
وفي السياق ذاته أكد وزير الري والموارد المائية عن التفاؤل والثقة في قدرة الدول الثلاث على تجاوز العقبات الراهنة والتوصل لاتفاقية تعالج وتستوعب المسائل المتصلة بملء وتشغيل سد النهضة، مجدداً التأكيد على تمسك السودان بموقفه المبدئي المبني على التفاوض بحسن نية واحترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة وحماية مصالح السودان.

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