وزير الدفاع العراقى يبحث مع السفير الكويتى سبل تطوير العلاقات

بحث وزير الدفاع العراقى جمعة عناد، اليوم الاثنين، مع السفير الكويتى سالم الزمانان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وزارة الدفاع اليوم - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن الوزير التقى في مقر الوزارة سفير دولة الكويت سالم الزمانان لبحث تطوير أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين.
وزير الدفاع العراقى يبحث مع السفير الكويتى سبل تطوير العلاقاتالإثنين، 08 يونيو 2020 06:58 م
وزير الدفاع العراقى جمعة عناد
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بحث وزير الدفاع العراقى جمعة عناد، اليوم الاثنين، مع السفير الكويتى سالم الزمانان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
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