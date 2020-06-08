وزير الدفاع العراقى يبحث مع السفير الكويتى سبل تطوير العلاقات

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بحث وزير الدفاع العراقى جمعة عناد، اليوم الاثنين، مع السفير الكويتى سالم الزمانان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع اليوم - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن الوزير التقى في مقر الوزارة سفير دولة الكويت سالم الزمانان لبحث تطوير أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين.