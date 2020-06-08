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وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر للاستمرار فى تعزيز التعاون مع العراق

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:09 م
وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر للاستمرار فى تعزيز التعاون مع العراق وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا بنظيره وزير خارجية العراق فؤاد حسين، حيث قدّم الوزير شكرى التهنئة لنظيره العراقى على توليه منصبه الجديد، مُعربًا عن التطلُع إلى استمرار التواصل الوثيق والعمل نحو المزيد من تعزيز علاقات التعاون الثنائى مع العراق فى شتى المجالات، بما يحقق تطلعات شعبى البلدين الشقيقين، ويُعزز من قدرة الجانبين على مواجهة التحديات المشتركة. وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات والتنسيق بينهما خلال الفترة المُقبلة فى شأن كل ما يَهُم البلدين الشقيقين.

 


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