وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره الأرجنتينى جهود مكافحة كورونا

أ ش أ

بحث وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، هاتفيًا، اليوم الاثنين، مع نظيره الأرجنتينى فيليب سولا، استجابة الأرجنتين لجائحة كورونا "كوفيد ـ 19".

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزيرين بحثا كذلك خلال الاتصال الهاتفى الجهود الإقليمية الرامية لاستعادة الديمقراطية فى فنزويلا، والتنمية الاقتصادية الإقليمية، بما فى ذلك مفاوضات الأرجنتين الجارية بشأن الديون.