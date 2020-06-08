وزير الخارجية الأمريكى: العقوبات على الحرس الثورى الإيرانى تدخل حيز التنفيذ

كتب محمد عبد العظيم

أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، أن العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وشركات الشحن البحري التابعة لها تدخل حيز التنفيذ اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية قد نشرت مؤخرا، أول فيديو لاطلاق الحرس الثورى، أول قمر صناعى عسكرى إيرانى، وأعلن الحرس الثوري الإيرانى، إطلاق قمر صناعي عسكري بنجاح يحمل اسم "نور"، واستقراره في المدار حول الارض، وذلك فى تحد جديد للولايات المتحدة امريكية.

ووفقا لوكالة فارس فإن القمر الصناعي نور يعد أول قمر صناعي عسكري يطلق بواسطة حامل القمر الصناعي ذي الثلاث مراحل قاصد من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، وقتها مايك بومبيو، أنه يجب محاسبة إيران على عملية إطلاق القمر الصناعي التي نفذها الحرس الثوري الإيراني.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مقر الخارجية الأمريكية، إنه "يجب محاسبة إيران على امتلاكها جهازا عسكريا يسعى إلى إطلاق قمر صناعي"، مبينا أن الحديث يدور عن الحرس الثوري الإيراني.

ودعا بومبيو في هذا السياق مجلس الأمن الدولي إلى النظر في عملية إطلاق القمر الصناعي الإيراني، ومدى توافقه مع القرار 2231 الصادر عن المنظمة الأممية عام 2015 دعما للاتفاق النووي مع إيران.