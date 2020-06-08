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وزير التموين: استلام 3 مليون و370 الفدان قمح محلى منذ بدء التوريد

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:29 م
وزير التموين: استلام 3 مليون و370 الفدان قمح محلى منذ بدء التوريد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عمليات توريد القمح المحلى من المزارعين وأنه تم استلام ما يقرب من 3 مليون و370 طن من محصول القمح المحلى، حتى صباح اليوم منذ فتح باب التوريد.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد على استمرار عملية توريد القمح المحلى فى كافة لجان ومواقع الاستلام بكل محافظات الجمهورية، وشدد المصيلحى على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين قد شدد بتذليل أى عقبات أمام الموردين خلال استلام القمح المحلى مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من حيث تعقيم أماكن تخزين الاقماح بشكل مستمر، مؤكدا على أهمية توريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أى أقماح مستوردة مع أقماح محلية أو توريد أقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الأقماح المحلية الموردة مع سرعة دفع المستحقات للفلاحين أول بأول، لافتا الى انه لأول مره ندخل موسم القمح المحلى ويكون فيه مخزون استراتيجى بهده المدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث كان المعهود مسبقا بأن يكون المخزون من 20 يوما إلى شهر مع دخول الموسم المحلى، ولكن مع المخزون الحالى، وما سيتم استلامه من القمح المحلى من المزارعين سيكفى مده تتراوح من 7 إلى 8 أشهر، بجانب أيضا استيراد الأقماح من الخارج خلال الموسم المحلى لاستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجى  من الأقماح.


التموين

المصيحلى

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