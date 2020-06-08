اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الإعلام اليمنى: ميليشيا الحوثى تسن قوانين لنهب ثروات اليمن

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:32 م
وزير الإعلام اليمنى: ميليشيا الحوثى تسن قوانين لنهب ثروات اليمن وزير الاعلام اليمنى معمر الاريانى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف وزير الاعلام اليمنى معمر الاريانى، اليوم الاثنين، أن ميليشيات الحوثى لم تكتفى بنهب الخزينة والاحتياطي النقدى والايرادات العامة بل ذهبت إلى سن قوانين فصل عنصرى تشرع نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" وهو ما يعد استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني.
وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات، أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أنه إذا كانت المليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرع نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي تحت ضغط القوة العسكرية، ولا تمارس اي من وظائف الدولة، ولا تسيطر سوى على ٢٠% من الأراضي، ولا تتمتع بقاعدة شعبية فماذا كانت ستفعل لو انها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟
وأشار الإرياني إلى أن اليمنيين جميعهم مكونات سياسية وقوى وطنية ونخب وافراد مطالبون بادراك خطورة المشروع الذي تحمله المليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26 سبتمبر الخالدة.


اليمن

معمر الاريانى

ميليشيا الحوثى

الحكومة اليمنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أحدث افتكاسات الحوثى.. مزاعم بالتوصل لعلاج كورونا.. "صحة" الحوثى تبشر العالم بقرب إنتاجهم دواء للفيروس.. نقابة الصيادلة تحذر: مرضى اليمن "فئران تجارب" لاختراعات لا علاقة لها بالطب.. اليمن: إبادة جماعية بصنعاء

الأحد، 07 يونيو 2020 05:30 م

اليمن: أهالى الأسرى بسجون الحوثيين يناشدون المجتمع الدولى بالإفراج عن أبنائهم

السبت، 06 يونيو 2020 11:00 م

اليمن: قتلى من الحوثيين بعبوة ناسفة أثناء محاولتهم زرعها فى الحديدة

السبت، 06 يونيو 2020 07:00 ص

حكومة اليمن: قرار الحرب والسلم ليس بيد الحوثيين

الخميس، 04 يونيو 2020 03:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة