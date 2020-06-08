وزير الإعلام اليمنى: ميليشيا الحوثى تسن قوانين لنهب ثروات اليمن

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كشف وزير الاعلام اليمنى معمر الاريانى، اليوم الاثنين، أن ميليشيات الحوثى لم تكتفى بنهب الخزينة والاحتياطي النقدى والايرادات العامة بل ذهبت إلى سن قوانين فصل عنصرى تشرع نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" وهو ما يعد استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني.

وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات، أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أنه إذا كانت المليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرع نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي تحت ضغط القوة العسكرية، ولا تمارس اي من وظائف الدولة، ولا تسيطر سوى على ٢٠% من الأراضي، ولا تتمتع بقاعدة شعبية فماذا كانت ستفعل لو انها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟

وأشار الإرياني إلى أن اليمنيين جميعهم مكونات سياسية وقوى وطنية ونخب وافراد مطالبون بادراك خطورة المشروع الذي تحمله المليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26 سبتمبر الخالدة.