اليوم السابع
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وزير الأوقاف يعتمد 11 محفظًا بمراكز التحفيظ أو بالمراكز الثقافية

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:49 م
وزير الأوقاف يعتمد 11 محفظًا بمراكز التحفيظ أو بالمراكز الثقافية محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى عن اعتماد 11 محفظًا بمراكز التحفيظ أو بالمراكز الثقافية، حيث اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الاثنين أسماء الناجحين كمحفظين بمراكز التحفيظ أو بالمراكز الثقافية
 
 
وفيما يلى أسماء الناجحين ومديرياتهم:
 
1.محمد احمد زين خليفة
أسيوط
2. محمد ابراهيم السيد محمد القطان
مطروح
3.      حسن شعبان سيد أبو بكر
الفيوم
4.      عقيل محمد عقيل أحمد
سوهاج
5.      محمد محمد لطفي حماد العدوى
الغربية
6.      هاني شوقي غنيم عبد الغني
القليوبية
7.      سامي حسن سيف عثمان
كفر الشيخ
8.      محمود محمود عبد الحليم طعيمة
المنوفية
9.      مصطفى أحمد إبراهيم الرشيدي
الغربية
10. عبد العزيز محمد عبد الجواد محمد
أسيوط
11. محمود حسن محمود حسن
أسيوط
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد 
 اليوم الأحد أسماء الناجحين في مسابقة إمام صلاة القيام.
 
 
وفيما يلى أسماء الناجحين ومديرياتهم:
أولًا : المستوى الأول :
 
1. عوض أبو بكر علي أبو بكر
قنا
 
2.     ممدوح علي إبراهيم إبراهيم
 
الدقهلية
 
3.      أمين علي أمين محمد
أسوان
 
4.      محمود لطفي محمد السيد
 
الإسماعيلية
 
5.      محمد السعيد عبد المطلب خلف الله
الغربية
 
6.      حسين علي محمد على حموده
 
أسيوط
 
7.      محمد عبد النعيم محمود عبد المنعم
أسوان
 
8.      إبراهيم عبد المنعم إبراهيم عبد الله
الإسكندرية
 المستوى الثاني :
 
1.      محمد إبراهيم السيد محمد القطان
مرسى مطروح
 
2.      مجاهد عبد المنعم أحمد يونس
الأقصر
 
3.      حسين محمود اسماعيل أحمد
البحر الأحمر
 
وأكدت الوزارة أنه تم إدراج أسماؤهم بالإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم في قائمة الناجحين في مسابقة القيام ، للاستفادة بهم في العام المقبل بإذن الله تعالى .
 
 
 

وزارة الأوقاف

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محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف

مسابقة الأئمة

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