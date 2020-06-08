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وزير الأوقاف يعتمد أسماء الناجحين فى مسابقة إمام صلاة القيام

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:25 م
وزير الأوقاف يعتمد أسماء الناجحين فى مسابقة إمام صلاة القيام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى عن أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد 
 اليوم الأحد أسماء الناجحين في مسابقة إمام صلاة القيام.
 
وفيما يلى أسماء الناجحين ومديرياتهم:
أولًا : المستوى الأول :
 
1. عوض أبو بكر علي أبو بكر
قنا
 
2.     ممدوح علي إبراهيم إبراهيم
 
الدقهلية
 
3.      أمين علي أمين محمد
أسوان
 
4.      محمود لطفي محمد السيد
 
الإسماعيلية
 
5.      محمد السعيد عبد المطلب خلف الله
الغربية
 
6.      حسين علي محمد على حموده
 
أسيوط
 
7.      محمد عبد النعيم محمود عبد المنعم
أسوان
 
8.      إبراهيم عبد المنعم إبراهيم عبد الله
الإسكندرية
 المستوى الثاني :
 
1.      محمد إبراهيم السيد محمد القطان
مرسى مطروح
 
2.      مجاهد عبد المنعم أحمد يونس
الأقصر
 
3.      حسين محمود اسماعيل أحمد
البحر الأحمر
 
وأكدت الوزارة أنه تم إدراج أسماؤهم بالإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم في قائمة الناجحين في مسابقة القيام ، للاستفادة بهم في العام المقبل بإذن الله تعالى .
 

وزارة الأوقاف

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مسابقة الأئمة

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