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وزيرة الصناعة: الكمامة القماشة يمكن غسلها من 20 إلى 25 مرة

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:19 م
وزيرة الصناعة: الكمامة القماشة يمكن غسلها من 20 إلى 25 مرة وزيرة التجارة والصناعة
كتب عامر مصطفى

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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الكثير من المصانع بدأت في إنتاج الكمامات القماشية من الأسبوع الماضي، وذلك بعد توجيه ارتداء الكمامة وخاصة من يرتاد المترو والمصالح والبنوك، كما تم التواصل مع الكثير من المصانع.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، تقديم سيد علي، أنه تم التواصل مع العديد من المصانع وبدأ الإنتاج لأن هناك امتحانات للثانوية العامة، ولدينا طلبات من جهات عديدة وبدأ التوريد بالفعل، قائلة: "في مرحلة الاكتفاء للمتطلبات العاجلة في الداخل ولدينا الثانوية العامة لأنها حدث وتكلفة بدون مكسب وستكون بسعر 5 جنيهات".

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، أن الكمامة القماشة ستكون معتمدة للغسل من 20 إلى 25 مرة، ووزيرة الصحة كانت حريصة على نوع الصبغة المستخدمة في إنتاج الكمامة، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت مواصفات الكمامة، وأكدت أي مصنع يرغب في إنتاج الكمامات يستطيع أن يفعل ذلك من خلال الحصول على رخصة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.
 
وأوضح بيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

 


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