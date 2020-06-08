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وزيرة الصحة: استقرار فى عدد حالات الإصابة وتراجع نسب وفيات فيروس كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 11:24 ص
وزيرة الصحة: استقرار فى عدد حالات الإصابة وتراجع نسب وفيات فيروس كورونا وزيرة الصحة
كتب سمير حسنى

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كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن استقرار عدد الحالات المصابة بكوفيد 19 "فيروس كورونا" المستجد"، وتراجع نسب الوفيات، مرجحة ذلك إلى بعض الأسباب منها اعتماد البروتوكول الجديد والذى يشمل توزيع العلاج حتى باب البيت، وبروتوكول الحالات الشديدة ، فضلا عن انضمام 320 مستشفى ما أسهم في استيعاب الزيادة التي حدثت في نهاية رمضان وأول العيد".

 

وقالت وزيرة الصحة في لقاء على قناة النيل للأخبار اليوم الاثنين: "اعتمدنا أسرة معينة لصالح الطاقم الطبي في كل مستشفى مع بروتوكول حماية وأعلى رعاية.. شباب الأطباء يفضلون العزل المنزلي ونتابعهم أيضا.

 

وحول استمرار هيدروكسي كلوروكين ضمن برتوكول العلاج:" قالت زايد: الدواء فعال في مصر للحالات البسيطة والمتوسطة، مشيرة إلى وجود نتائج قوية مع البلازما للمتعافين خاصة للحالات الحرجة، لذلك توسعنا فيها مع تم فتح أبواب مراكز الدم للمساهمة في علاج الحالات الشديدة.


وزيرة الصحة

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