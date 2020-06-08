وزيرة التعاون الدولى تشهد اليوم إطلاق أول مشروع تنموى لدعم الهلال الأحمر

كتبت هند مختار

تشهد الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى ، اليوم الأثنين عبر تقنية زووم إطلاق أول مشروع تنموي عبر وسائل التواصل الاجتماعى لدعم شبكة الهلال الأحمر في منع انتشار فيروس كورونا .

وذلك بمشاركة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، و شيرى كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور عادل العدوي، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، وأحمد علي، مدير السياسات لشركة أوبر في شمال أفريقيا.

وكانت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد أعلنت بداية المرحلة الثانية من برنامج التنمية المجتمعية بمنحة 111 مليون جنيه، ووقع جهاز تنمية المشروعات في إطار المرحلة الثانية اتفاقات أطر عمل مع خمس محافظات مصرية لدعم توفير وتحسين خدمات المرافق المجتمعية بما فيها شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ورصف وتمهيد الطرق الفرعية وانشاء وتطوير المدارس والعيادات الصحية ومراكز الشباب.

ويهدف برنامج التنمية المجتمعية إلى تمويل الاستثمارات في البنية التحتية المجتمعية لتحسين مستويات المعيشة لسكان المراكز الحضرية والمناطق المحيطة بها في عدة محافظات مصرية، وتتماشي أهداف البرنامج مع العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) بما في ذلك توفير ظروف العمل اللائقة، بالإضافة الى تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الصناعة والابتكار ودعم البنية التحتية والمدن والمجتمعات المستدامة، ويتم تمويل البرنامج من خلال منحة بقيمة 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية استثمار دول الجوار الأوروبي (NIF) ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذ البرنامج علي مرحلتين، تركز المرحلة الأولي والتي تبلغ قيمة استثماراتها 113 مليون جنيه على المشاريع التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2020، بينما تركز المرحلة الثانية بقيمة 111 مليون يورو على الأعمال التي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2023.