وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع فى المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفى اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم، مستجدات الأوضاع فى المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات فيروس "كورونا" المستجد والجهود الدولية المبذولة للقضاء على هذا الوباء.
وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع فى المنطقةالإثنين، 08 يونيو 2020 06:07 م
وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان
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بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفى اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم، مستجدات الأوضاع فى المنطقة.
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