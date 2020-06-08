هندوراس تمدد حظر التجول أسبوعا لاحتواء فيروس كورونا

تيجوسيجالبا (رويترز)

قال متحدث باسم وزارة الأمن، إن هندوراس مددت حظر تجول لمدة أسبوع حتى 14 يونيو من أجل احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأعلن المتحدث ذلك فى التلفزيون الوطنى حتى مع استعداد هندوراس لإعادة فتح اقتصادها بشكل تدريجى اليوم الاثنين.