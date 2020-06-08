اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 07:18 ص
خالد صلاح
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هندوراس تمدد حظر التجول أسبوعا لاحتواء فيروس كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:00 ص
هندوراس تمدد حظر التجول أسبوعا لاحتواء فيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
تيجوسيجالبا (رويترز)

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قال متحدث باسم وزارة الأمن، إن هندوراس مددت حظر تجول لمدة أسبوع حتى 14 يونيو من أجل احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا.

 

وأعلن المتحدث ذلك فى التلفزيون الوطنى حتى مع استعداد هندوراس لإعادة فتح اقتصادها بشكل تدريجى اليوم الاثنين.

 

 


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