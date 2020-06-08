اليوم السابع
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هل يمكن لشخص واحد فقط نقل COVID-19 للعشرات فى ساعات قليلة؟

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 ص
هل يمكن لشخص واحد فقط نقل COVID-19 للعشرات فى ساعات قليلة؟ فيروس كورونا وكيفية انتقالها
كتبت إيناس البنا

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تحدث إصابات فيروس كورونا  COVID-19 عندما يقوم شخص يحمل الفيروس بتمرير الفيروس إلى عدة أشخاص خلال ساعات قليلة، ووفقا لتقرير موقع " healthline"، يمكن انتقال الفيروس عن طريق الهواء بسهولة من خلال أنشطة معينة ، بما في ذلك التحدث والصراخ والغناء فقط، ومقارنة بالتنفس بمفرده ، تنتج هذه الأصوات المزيد من اللعاب المتطايرة، ووجدت بعض الدراسات أن بعض الأشخاص يبعثون قطرات من اللعاب أكثر من المتوسط ​​عندما يتنفسون أو يتكلمون، ومع بدء الولايات في جميع أنحاء البلاد في تخفيف قيود COVID-19 ، يحذر الخبراء من أن هناك حاجة إلى توخي الحذر لمنع ما يسمى بأحداث "الموزعات الفائقة".
 
 
ففي شيكاغو ، إلينوي ، تم ربط 16 حالة مؤكدة أو محتملة تم ربط بفيروس  COVID-19 خلال حضور جنازة وحفلة عيد ميلاد حضرها لرجل، وكان لديه أعراض تنفسية خفيفة في ذلك الوقت ، وظهر في وقت لاحق أنه مصاب بالفيروس.
 
جوزيف خبازا ، أخصائي أمراض الرئة والعناية الحرجة في مركز إنديبندنس لصحة الأسرة في إنديبندنس في كليفلاند كلينك: قال "إذا كان هناك مفرط فائق للأعراض أو حتى بدون أعراض في أحد هذه الأنواع من التجمعات ، فإن هذا الفيروس سينتشر إلى أشخاص آخرين".
 
وتابع: "سواء ظهرت عليهم أعراض أم لا ، فإنهم قادرون بعد ذلك على نشر الفيروس إلى أشخاص آخرين أكثر عرضة للخطر في حياتهم مثل الآباء والأجداد أو أي مجموعة سكانية عالية الخطورة".
 

عوامل معينة تزيد من المخاطر

ووفقا للدراسات يبدو أن كورونا المستجد - CoV-2 أكثر احتمالا للانتشار في ظروف معينة، على سبيل المثال ، يبدو أن الأحداث أو التجمعات التي تجري في الداخل تشكل مخاطر أكبر من الأحداث الخارجية.
 
فالتجمعات التي يجلس فيها الناس أو يقفون بالقرب من بعضها، تبدو أيضا أكثر خطورة من تلك التي يحافظ فيها الناس على بعدهم عن بعضهم البعض.
 
ويمكن أيضًا تسهيل انتقال الفيروس عبر الهواء من خلال بعض الأنشطة ، بما في ذلك التحدث والصراخ والغناء. مقارنة بالتنفس بمفرده ، تنتج هذه الأصوات المزيد من اللعاب المتطايرة.
 
بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس إذا لمسوا نفس الأسطح أو العناصر ، مثل أدوات العرض المشتركة في وعاء. إذا لمس الشخص المصاب بالفيروس عنصرًا ، فإنه يمكن أن ينتقل الفيروس بين الأسطح والأشياء واليدين.
 

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