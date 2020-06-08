اليوم السابع
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نيويورك تايمز: مخاوف من مخاطر إلكترونية على انتخابات الرئاسة الأمريكية

الإثنين، 08 يونيو 2020 03:52 م
نيويورك تايمز: مخاوف من مخاطر إلكترونية على انتخابات الرئاسة الأمريكية التصويت المباشر فى الانتخابات
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن هناك مخاوف متزايدة مع تبقى 150 يوما فقط على إجراء الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة، من أن الضغط من أجل التصويت عن بعد فى ظل وباء كورونا يمكن أن تفتح الباب أمام فرص جديدة لاختراق التصويت، أمام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وأيضا آخرين يأملون تعطيل الانتخابات أو الاستفادة منها أو التأثير عليها.

 وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ترامب قال مرارا إن التصويت بالبريد يدعو إلى تزوير الناخبين وربما يفيد الديمقراطيين، وهو الأمر الذى وصفته الصحيفة بأنه زعم بلا أساس، حيث أن التصويت بالبريد لم يؤدى إلا إلى حالات تزوير بسيطة فى خمس ولايات استخدمته على مدار سنوات، كما أن دراسة أخيرة لجامعة ستانفورد وجدت أن التصويت بالبريد لم يحقق ميزة لأ من الحزبين، كما أنه يمكن أن يزيد إقبال ناخبين لكلا الحزبين.

لكن هناك أمور أخرى تثير القلق. فالاندفاع نحو استيعاب التصويت عن بعد يدفع بعض الدول الصغيرة إلى تجربة التصويت الإلكترونة أو التوسع فيه، وهو النهج الذى وصفته وزارة الأمن الداخلى بأنه عالى المخاطر فى تقرير لها الشهر الماضى. كما أنه يعيد التركيز مرة أخرى على  مجموعة متنوعة من أنظمة تسجيل الناخبين عبر الإنترنت، والتى كانت من بين الأهداف الرئيسية للمتسللين الروس فى عام 2016. ويعد أمن هذه الأنظمة أمرا أساسيا لضمان أن يحصل الناخبين بحلول نوفمبر على بطاقات الاقتراع الخاصة بهم بالبريد أو يستيطع الوصول إلى التصويت الإلكترونى.

وتذهب الصحيفة إلى القول بأنه فى حين أن القراصنة الروس توقفوا عن التلاعب بيانات الناخبين فى 2016، فإن المسئولين الأمريكيين قرروا أن تلك المحاولة كانت بمثابة تجربة قبل التدخل فى المستقبل.

 


الانتخابات الامريكية

التصويت بالبريد

التدخل فى الانتخابات

القراصنة الروس

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