اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 12:11 م
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ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. الفاصوليا 11 والبصل بـ4.5 جنيه

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 م
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. الفاصوليا 11 والبصل بـ4.5 جنيه خضروات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.


وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

-الطماطم بسعر 4.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 3.75 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.
- الكوسة بـ 7 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ 6 .
-الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5 للكيلو والليمون 29 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 11 للكيلو جرام.
- البرتقال البلدى 9.5 جنيه
- التفاح الجرين 34 والتفاح البلدى 10 جنيه
المشمش 15 جنيه
برقوق من 17 الى 27 جنيه
خوخ سكرى 11 جنيه
كانتلوب 6 جنيه
بطيخ 5 جنيه
الموز المستورد 25 جنيه
عنب من 12 الى 15 جنيه


 



 

التموين

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اسعار الخضراوات والفاكهة

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