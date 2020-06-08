الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدوشى شاكر أبو دوح نقيب المحامين بمحافظة الأقصر، أنه تم توفير أدوات تعقيم خاصة بالنقابة حتى يتم تعقيم جميع مقرات النقابة يومياً بعد نهاية العمل، وذلك فى مقرات الأقصر والقرنة وأرمنت وإسنا، لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف نقيب محامين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن النقابة قررت تشكيل لجنة وفرق لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا من شباب المحامين، وذلك للعمل على تعقيم وتطهير مقرات النقابة وذلك للعمل على تعقيم وتطهير مقرات النقابة بصفة دورية 3 مرات يومياً خلال الفترة المقبلة، لحماية أبناء النقابة من العدوى بإنتشار الفيروس، حيث أن نقابة المحامين بالأقصر تشكيل تلك اللجنة من شباب المحامين، وذلك بشروط معينة على ألا تزيد أعمارهم عن 30 سنة، وأن يكون المشاركين باللجنة من الشباب الغير مدخنين، ويجب ألا يعانى أى منهم من أى مرض.

وأوضح الدوشى شاكر أبو دوح نقيب محامين الأقصر، أن دور اللجنة سيتمثل خلال الفترة المقبلة فى تعقيم المقرات الفرعية للنقابات بصفة دورية وبواقع 3 مرات يومياً، وذلك عبر جدول عمل محدد لكل فريق، ومتابعة حالات كورونا من المحامين المصابين، كما سيتم متابعة المخالطين للحالات المصابة من الأقارب تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، ويجرى تجهيز المقرات بكافة وسائل التعقيم الشخصية والخاصة بالأثاث، مشدداً على ضرورة توفير كافة مستلزمات الوقاية من كمامات وجوان وكحوليات بأسعار الجملة والمعتمدة من منافذ بيع القوات المسلحة وشركات الأدوية الموثوق فيها.

وكانت قد أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، عن تشكيل لجنة علمية تضم استشاريين من الحميات والصدر والرعاية المركزة والطوارئ وتخصصات أخرى، وذلك للنظر فى التنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المعتمد من وزارة الصحة، وكذلك تقييم حالات الاشتباه بمستشفى حميات الأقصر.



نقيب محامين الأقصر يعلن توفير أدوات تعقيم خاصة لمكافحة العدوى (1)



نقيب محامين الأقصر يعلن توفير أدوات تعقيم خاصة لمكافحة العدوى (2)