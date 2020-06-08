اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المعلمين تتعاقد مع 15 معمل تحاليل و4 مراكز أشعة لمواجهة كورونا بين أعضائها

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:02 م
نقابة المعلمين تتعاقد مع 15 معمل تحاليل و4 مراكز أشعة لمواجهة كورونا بين أعضائها خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة كثفت جهودها خلال الأيام الماضية، وواصلت اتصالاتها المكثفة مع كل الجهات المعنية خاصة وزارة الصحة لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين أعضاء النقابة وأسرهم، وتوفير أسرة بمستشفيات العزل للمعلمين فى حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، خاصة مع قرب انعقاد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بدءا من 21 يونيو الحالى، والتى يشارك فيهما مايقرب من نصف مليون معلم بين مراقبين ومصححين وفى الأعمال الإدارية بالكنترولات على مستوى الجمهورية.
 
وأوضح نقيب المعلمين، فى بيان، أن لجنة مواجهة الأزمات بالنقابة التى يرأسها محمد عبد الله الأمين العام للمعلمين وعضوية أيمن فتحى ورمضان يحيى، توصلت إلى التعاقد مع 15 معمل تحاليل و4 مراكز أشعة بأسعار مخفضة للمعلمين وأسرهم وتعلن النقابة للسادة المعلمين الأسعار وأماكن المعامل ومراكز الأشعة وأرقام التليفونات المخصصة للتواصل، لإجراء التحاليل والأشعة الأولية المتعلقة بحالات الاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، قبل إجراء المسحة التى تتولى تنفيذها المعامل المركزية بوزارة الصحة فقط ومنع أى مراكز خاصة من هذا الإجراء.
 
وأكد محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين ورئيس لجنة الأزمات أن أى معلم يريد إجراء التحاليل والأشعة المقطعية على الصدر، التى تعاقدت النقابة على إجرائها بأسعار مخفضة للاطمئنان على صحته، فى حال وجود اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد يتوجه فورا لأقرب فرع لمراكز التحاليل أو الأشعة بكارنية النقابة فقط دون الحاجة لوجود أى مستندات أخرى.
 
وأوضح الأمين العام أن نقابة المعلمين حرصت على التعاقد مع عدد كبير من مراكز التحاليل والأشعة لتغطية كل محافظات الجمهورية، بخلاف التعاقدات التى وقعتها بالفعل عدد من النقابات الفرعية فى المحافظات لتوفير كل البدائل أمام المعلم وأسرته بأى فرع قريب من مسكنة.

نقابة المعلمين

كورونا

نقيب المعلمين

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

إنفوجراف.. صمود الصادرات المصرية فى وجه عاصفة فيروس كورونا

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل شاب بالمنوفية بسبب لعب العيال.. القاتل مزق جسد الضحية بعدة طعنات.. والد القتيل لليوم السابع: أصعب شيء فى الدنيا تشوف ضناك بيموت قدامك.. والعمة تطالب بإعدام القاتل.. صور

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

20.8 مليار سيجارة ضختها الشركات فى السوق خلال 3 أشهر

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية تضبط 5 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

مدير مركز خدمات نقل الدم : التبرع ببلازما المتعافين ممكن حتى 28 يوما من الشفاء

الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة نهاية الأسبوع

الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 39 درجة نهاية الأسبوع

شكوك حول مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

شكوك حول مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب 6 ساعات لأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية

قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب 6 ساعات لأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة