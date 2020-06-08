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نجل دونالد ترامب يستنكر تحركات مجلس المدينة لتفكيك قسم شرطة مينابوليس

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:46 م
نجل دونالد ترامب يستنكر تحركات مجلس المدينة لتفكيك قسم شرطة مينابوليس نجل دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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استنكر دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تحركات مجلس مدينة مينابوليس لتفكيك قسم الشرطة فى المدينة، ورفض صمت جو بايدن، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن تفاخر رؤساء بلديات الديمقراطيين فى نيويورك ولوس أنجلوس بقطع الإمدادات عن أقسام الشرطة.

وقال نجل ترامب فى تغريدة عبر تويتر:"تذكر، ليس الأمر فقط أن يتحرك مجلس مدينة مينيابوليس اليساري لإلغاء قسم الشرطة الخاص بهم، فإن رؤساء البلديات دى بلاسيو، في مدينة نيويورك وجارسيتي في لوس أنجلوس يتفاخرون بشأن قطع التمويل إلى أقسام الشرطة في مدنهم، وجو بايدن يرفض إدانة أي منهم".


نجل ترامب
نجل ترامب

وفى سياق آخر طالب دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى جمهوره عبر موقع تويتر، الإدلاء عن أي معلومات عن قتلة الشرطي الأمريكي ديفيد دورن، والذى قتل قرب متجر رهونات في مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية، وتم بث مقتله مباشرة على موقع "فيسبوك"، خلال الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة.

وأعاد دونالد ترامب جونيور، "فيديو" لقسم شرطة مدينة سانت لويس يحتوى على صور المتهمين بقتل النقيب ديفيد دورن، وعلق قائلاً:" إذا كان لدى أي شخص أي معلومات عن الرجال أدناه يرجى التواصل مع قسم شرطة سانت لويس، النقيب ديفيد دورن وعائلته يستحقون العدل!".


دونالد ترامب جونيور

نجل ترامب

جو بايدن

شرطة مينابوليس

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