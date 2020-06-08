اليوم السابع
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نجاح أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا داخل مستشفى المنشاوى بطنطا

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:05 ص
نجاح أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا داخل مستشفى المنشاوى بطنطا ولادة قصيرة لمصابة كورونا
الغربية – مصطفى عادل

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نجح فريق من أطباء مستشفى المنشاوى العام بطنطا برئاسة الدكتور محمد جابر مدير المستشفى، بعد أن تم إدراجه ضمن مستشفيات المحافظة لاستقبال حالات العزل الصحي لمصابي كورونا، فى إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا، وتحسن حالتها الصحية والمولود بصحة جيدة.

كانت المريضة قد دخلت للعزل الصحي بالمستشفى فى آخر أيام الحمل بعد أن جاءت نتيجة عيناتها إيجابية وإصابتها بكورونا، وقبل العملية تم تجهيزها وتأهيلها نفسيًا وإجراء التحليل والفحوصات اللازمة قبل العملية.

وتم تشكيل فريق طبي ضم كلا من الدكتور كريم البيجاوى، والدكتورة أمل شاهين، والدكتورة دينا اشرف المحمدى، والدكتور عاطف شبانه، وطبيب التخدير هانى جمعة، ومشرفة التمريض دعاء سلامة، ونجوى نصر، وثريا لاشين، دينا رأفت، حنان حسن، وبحضور فريق مكافحه العدوى برئاسة  الدكتور محمد السويدي.

وتم إجراء العملية بنجاح  وعمل الرعاية الطبية اللازمة للمولود  تحت إشراف قسم  الأطفال المبتسرين برئاسة الدكتور أحمد أبو شادى، والدكتورة أميرة يوسف، والدكتور محمد الشريف، وتحسن الحالة الصحية للام ووضعها تحت المتابعة المستمرة.

من ناحية أخرى أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وعضو اللجنة العليا للمتابعة، زيارة تفقدية اليوم لمستشفى صدر طنطا، رافقه خلالها اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ الغربية.

وأكد وكيل وزارة الصحة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفيات وانتظام سير العمل وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوافر العلاج بالصيدليات، وتوفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي.

وأوضح الدكتور حميدة جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى فى ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،  واستمرار أعمال التظافة والتطهير والتعقيم والتخلص الآمن من النفايات يوميًا.

 

 

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مستشفى المنشاوى بطنطا

ولاده قيصرية لسيدة مصابه بكورونا

طنطا

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