نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بمستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط

المنيا – حسن عبدالغفار

أجرى الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط، وهى إحدى المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بكورونا، وذلك ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتى شكلها اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التى تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا ، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

تفقد نائب المحافظ يرافقه، أعضاء اللجنة اقسام المستشفى المختلفة، كما اطمئن على توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل، وتابع النائب سير العمل وكفاية الاطقم الطبية و السعة الاستيعابية للآسرة داخل أقسام المستشفى، كما تفقد الصيدلية ودفاتر التسجيل والمخازن، مشيدا بالجهد الذى يقوم به الفريق الطبى فى مواجهة فيروس كورونا.

وكان محافظ المنيا، قد قرر تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها وحلها فى أسرع وقت ممكن، من خلال التنسيق المستمر المحافظة ووزارة الصحة والسكان، لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.