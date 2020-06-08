نائب محافظ الشرقية يتابع مستوى الخدمة الطبية فى مستشفيات العزل

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب محافظ الشرقية، جولة مرور على مستشفيات العزل يرافقة اللواء مدحت سعد الدين مساعد مدير الأمن، والدكتور خالد فوزى مدير الطب الوقائي، لمتابعة مستوى الخدمة و انتظام العمل داخلها .

وشملت مستشفى الابراهيمية، و لاحظ وجود المستلزمات الوقاية والأدوية ولا يوجد حالات وفاه وأن المستشفى تعمل فى حالة انضباط، و وجد متطوعين من السيدات والرجال لغسل ضحايا فيروس كورونا، و توجه و برفقة اللجنة المشكلة برئاسة للمرور على مستشفى ههيا وقد سبق المرور قبل خمسة أيام، لمتابعة تعديل السلبيات السابق رصدها، وقد تلاحظ عدة ملاحظات وتم المرور اليوم للتاكد من تلافى تلك الملاحظات السابقة .

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم 5770 لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.