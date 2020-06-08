نائب رئيس جامعة عين شمس يبحث إنشاء درجة دولية باللغة البرتغالية بكلية الآلسن

كتب محمود راغب

بحث كل من د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب و السفيرة Manuela Franco سفيرة جمهورية البرتغال بجمهورية مصر العربية، في لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وعدد من الجامعات البرتغالية ،حيث أسفر باكورة التعاون الثنائي عن بدء الدراسة بقسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة بورتو البرتغالية منذ مطلع العام الجامعي الماضي ، والذي يعد أول قسم متخصص لدراسة البرتغالية بالجامعات الحكومية المصرية.

كما شهد اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقة الرائدة بين جامعة عين شمس وجامعة بورتو من خلال بحث أطر إنشـاء درجة دولية مشتركة في اللغة البرتغالية وآدابها.

كما أبدت السفيرة Manuela Franco رغبتها في التطوع لإلقاء محاضرات بقسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة عين شمس بصفتها السابقة كأستاذة أكاديمية .

وأعرب د. عبد الفتاح سعود عن خالص امتنانه لهذه المبادرة من جانب السفيرة، والتي تعد بمثابة دعم فعال في دفع العلاقات بين الجانبين وتقوية قيمة الدرجة العملية لقسم اللغة البرتغالية بالجامعة .

كما تطرق اللقاء لبحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات البرتغالية في مجالات : التبادل الطلابي ، التعليم الإلكتروني ، البحوث ، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين الجامعات المصرية والبرتغالية في مجال التعامل ومكافحة جائحة فيروس Covid-19 وكذلك التعاون مع الجامعات الأفريقية الناطقة بالبرتغالية في كافة المجالات .

وفى ختام اللقاء أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التعاون لتحقيق نقلة نوعية في العلاقة الرائدة بين جامعة عين شمس وجامعة بورتو ومختلف الجامعات البرتغالية مع التأكيد على ضرورة بدء التواصل الفوري بين كلية الألسن متمثلة في د. سلوى رشـاد عميد الكلية ومعالى السفيرة البرتغالية Manuela Franco لتحقيق كل ما تم الاتفاق عليه من خطوات لتطوير قسم قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن .