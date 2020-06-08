موريتانيا: تسجيل 4 وفيات و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا و55 إصابة جديدة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 59 والإصابات إلى 1108، وذلك وفق خبر عاجل.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية قد اعلنت فى وقت مسبق عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 1049 حالة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفاد بيان لوزارة الصحة ، أنه اكتشفت الإصابات الجديدة إثر إجراء 609 تحاليل مخبرية، مضيفًا أن حالات التعافى من الفيروس قد ارتفع إلى 108 أشخاص,فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات بالفيروس ليرتفع عدد العدد إلى 55 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا يواصل تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل 7.1 مليون إصابة، وتقترب حالات الشفاء من 3.5 مليون حالة، وتخطت الوفيات حاجز الـ 407 ألف حالة، وتواصل الجهات المعنية فى مختلف الدول جهودها من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الوقت فى أقرب وقت ممكن.