اليوم السابع
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موجز الاقتصاد المصري اليوم الأثنين 8-6- 2020

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:04 م
موجز الاقتصاد المصري اليوم الأثنين 8-6- 2020 محمد معيط وزير المالية
كتب: مدحت عادل

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نشر موقع "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الأثنين 8_6-2020، ومن أهمها، إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة فقدت 123 مليار جنيه من الإيرادات خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب "كورونا، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى منها:

 

وزير المالية: الدولة فقدت 123 مليار جنيه من الإيرادات خلال 3 أشهر بسبب كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة فقدت 123 مليار جنيه من الإيرادات خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب "كورونا".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، إن القدرات لا تستطيع أن تتحمل لفترات أكثر من ذلك لمثل هذه الأزمة، وعملية الإغلاق كانت حل فوري ومباشر للتعامل مع الأزمة، ولكن التخوف العالمي كله أن تتحول هذه الأزمة إلى نتائج وآثار سلبية على معيشة المواطنين، فأصبحت كل الدولة تتعامل على تحقيق التوازن بين إعادة الفتح والحفاظ على صحة المواطنين.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بالختام للجلسة السابعة على التوالى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة السابعة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 314 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 585.788 مليار جنيه.

الرقابة المالية توقف منح تراخيص جديدة فى الوساطة التأمينية للأشخاص الاعتبارية

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على وقف منح أى تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين لمدة عام، مع تكليف الإدارات المختصة فى الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات.

"مصر لريادة الأعمال" توافق على استراتيجية جديدة تحقق التنمية بالشركات الناشئة

قال الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، إن مجلس الإدارة وافق على الاستراتيجية طويلة المدى للشركة، من أجل ضمان دورها الرئيسي كمحفز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة.

انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يسجل 23 جنيها من المزرعة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 8-6-2020 ، انخفاضا حسب الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة حيث سجل سعر الكيلو23 جنيها من المزرعة مقابل 24 جنيها وذلك بعد أن شهدت الأسعار انخفاض عقب اجازة عيد الفطر المبارك.

عبد الله صالح كامل رئيسا لمجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية

أعلن مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (م)، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقرا لعملياتها، عن تعيين عبد الله صالح كامل رئيسا للمجلس وذلك خلفا للراحل الشيخ صالح عبد الله كامل مؤسس المجموعة الذي انتقل إلى رحمة الله الشهر الماضي. وقد صادق مصرف البحرين المركزي على هذا التعيين.

20 مصنعا تتقدم للحصول على موافقات لإنتاج الكمامة القطنية والقماش

يبدو أن ارتفاع الطلب على المستلزمات الطبية والكمامات بصورة غير مسبوقة، جراء جائحة كورونا، ومع توجه الدولة لفرض ارتداء الكمامة فى كافة المؤسسات الحكومية وفى وسائل المواصلات وبالقطاع الخاص، لجأ كثير من رجال الأعمال والشركات لاقتحام سوق تصنيع الكمامات، وذلك للاستفادة من ارتفاع الطلب عليها خلال 2020.


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اخبار الاقتصاد

محمد معيط

ايرادات الدولة

كورونا

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