مواطن يشتبك لفظيا مع تمريض مستشفى بنها لاشتباه وفاة والده بكورونا

كتب محمود عبد الراضي

تحفظت الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى بنها التعليمى على مالك مكتب استيراد وتصدير – مقيم بالمنوفية، لحدوث مشادة كلامية بينه ورئيسة قسم التمريض بالمستشفى، فور علمه وفاة والدته المحجوزة بالمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس" كورونا" المستجد.

وحدثت له حالة هياج ودفع دولاب صاج داخل حجرة التمريض دون حدوث أية تلفيات، وحاولت رئيسة قسم التمريض تهدئته واحتوائه، وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية حياله رفضت رئيسة قسم التمريض اتخاذ أية إجراءات ضده نظراً للحالة النفسية التى كان يمر بها عقب علمه بوفاة والده.

وكانت الحكومة قررت فرض حظر حركة الطرق جزئيا وإغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وتكثف قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.