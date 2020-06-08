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من الأمم المتحدة.. تعرف على التقسيمات الثلاثة للمحيطات لتحسين تقييم الأرصدة السمكية.. فيديو

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:04 م
من الأمم المتحدة.. تعرف على التقسيمات الثلاثة للمحيطات لتحسين تقييم الأرصدة السمكية.. فيديو المحيطات - أرشيفية
كتبت - هند المغربي

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بثت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو"، فيديو معلوماتى، تزامنا مع اليوم العالمي للمحيطات المقرر اليوم 8 يونيو للتعريف بتقسيمات المحيطات العالم والتي تم تقسيمها لمناطق لتحسين وإدارة تقييم الأرصدة السمكية الموجودة فيها.

وأوضحت الفاو خلال الفيديو انه في الخمسينيات من القرن الماضي قادت المنظمة تحالفا دوليا لتقسيم المحيطات إلى مناطق لتحسين وإدارة تقييم الأرصدة السمكية الموجودة فيها المنطقة 37 هي التي تضم البحر الأسود والأبيض المتوسط والمنطقة 21 تضم شمال غرب المحيط الأطلسي والمنطقة 87 تضم جنوب شرق المحيط الهادئ، حيث أن مناطق الصيد تعمل كأداة للمساعدة لضمان التتبع لمعرفه من اين تأتى الاسماك والجودة والسلامة لمعرفة أنه قد تم اتباع لوائح سلسلة التبريد والسلامة والشرعية ولمعرفه أيضا أن الأسماك تأتى من مصائد الأسماك المرخصة وانه تم احترام الحصص المصرح بها.

وأشارت الفاو إلى أن مناطق الصيد في المنظمة تساعد على ضمان استخدام مواردنا السمكية البحرية على نحو مستدام.


الأمم المتحدة

الفاو

المحيطات

الأسماك

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