اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة الصحة العالمية تحث الدول على عدم التخلى عن معركة كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 07:21 م
منظمة الصحة العالمية تحث الدول على عدم التخلى عن معركة كورونا تيدروس أدهانوم جيبريسوس
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حثت منظمة الصحة العالمية دول العالم اليوم الاثنين، على مواصلة جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت، "بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء، ليس هذا هو الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها (لمكافحة الفيروس)".

وقال كبير خبراء الطوارئ لدى المنظمة مايك رايان، إن وتيرة العدوى في دول أمريكا الوسطى لا تزال في تصاعد.

وأضاف "أعتقد أن هذا وقت مثير للقلق الشديد"، داعيا إلى قيادة حكومية قوية ودعم دولي للمنطقة.

وقالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة بالمنظمة أثناء الإفادة الصحفية إن اتباع "منهجية شاملة" أمر ضروري في أمريكا الجنوبية.

وقال رايان إن هناك حاجة الآن إلى التركيز على منع حدوث ذروة ثانية من إصابات كوفيد-19، المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا الذي أصاب ما يزيد على سبعة ملايين شخص وأودى بحياة ما يزيد على 400000.

وقالت فان كيرخوف "لم نقترب بعد من نهاية هذا (الوباء)".


الصحه العالميه

معركه كورونا

مكافحه كورونا

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير الصحة العالمية يطلع وزاء التنمية بالاتحاد الأوروبى على مستجدات كوفيد 19

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:16 م

جدل بالبرازيل بسبب وفيات كورونا.. "جونز هوبكنز" تزيل البلاد من مراقبة أعداد الضحايا بعد تعديل طريقة نشرها.. صحيفة: بولسونارو يرغب فى تجميدها.. أوجلوبو:رئيس البرازيل يستفز الصحة العالمية بتهديداته وشعبيته تتراجع

الأحد، 07 يونيو 2020 07:30 م

الفاو والصحة العالمية تسلطان الضوء على دور الغذاء الآمن فى تعزيز الصحة

الأحد، 07 يونيو 2020 05:31 م

خد بالك من طعامك فى زمن كورونا.. الصحة العالمية تحذر من الأطعمة الملوثة: تتسبب فى 200 مرضا.. التلوث يؤدى إلى وفاة 420 ألف سنويا.. والسالمونيلا والليستريا وفيروس A أشهر أنواع الجراثيم الناجمة عن تلوث الأطعمة

الأحد، 07 يونيو 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

رئيس وزراء إثيوبيا متحديا القانون الدولى: قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

الطقس لنهاية الأسبوع.. موجه حارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 40 درجة الجمعة المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة