اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مليارديرات مستعدون للمخاطرة يقدمون فرصا ذهبية لكريدي سويس

الإثنين، 08 يونيو 2020 10:56 ص
مليارديرات مستعدون للمخاطرة يقدمون فرصا ذهبية لكريدي سويس بنك كريدى سويس
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعول كريدي سويس على مليارديرات مستعدين للمخاطرة لدفع نمو الإيرادات في قسم إدارة الثروات.
 
وفي حين يحاول أغلب عملاء البنوك الخاصة حماية ثرواتهم من تداعيات الضابية التي تثيرها جائحة فيروس كورونا من خلال عملية شراء تحوطية أو التحول للسيولة، يستغل أغنى أغنياء العالم الاضطرابات في السوق كفرصة لتصيد الصفقات عبر الاستحواذات والاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل خيارات الأسهم والسندات مرتفعة العائد.
 
ويقدر فيليب فيلي رئيس قسم إدارة الثروات الدولية في كريدي سويس أن مثل تلك الأنشطة قد تعود بنحو 400 مليون دولار من الإيرادات الإضافية حتى نهاية 2022.
 
وقال "طموحي للعملاء الاستراتيجيين هو زيادة المساهمة في النمو لمثليه على مدى السنوات الثلاث المقبلة".
 
وأضاف "نجري حاليا المزيد من النقاشات مع العملاء بشأن كيفية الاستثمار أو إعادة الاستثمار في الأسواق وكيف نبني مراكز استراتيجية.. بعض عملائنا الاستراتيجيين يبحثون الاستثمار في أصول ذات مخاطرة أكبر".
 
وتابع قائلا "هذا التوجه واضح من الحوارات مع العملاء بالغي الثراء وأيضا من أنشطة الشركات التي نشهدها. معدل التحويلات المالية في أبريل نيسان ظل أعلى من مستويات ما قبل الأزمة".
 
وزادت إيرادات إدارة الثروات الدولية 6% في الربع الأول من العام لتسجل 1.5 مليار فرن بفضل زيادة تداولات العملاء. والإدارة تسهم بما يقل قليلا فحسب عن نصف أرباح البنك قبل الضرائب.
 
ومع انخفاض تقييمات الشركات، يبحث أغنى الأغنياء عن فرص لامتلاك حصص استراتيجية فيها. وقال فيلي "هناك المزيد من الاهتمام الآن فيما يتعلق بتنفيذ صفقات استحواذ صغيرة".

الثروات الدولية

كريدي سويس

الإيرادات

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اللجنة العليا لمكافحة كورونا للمواطنين: عليكم تعزيز مناعتكم بالغذاء الصحى

اللجنة العليا لمكافحة كورونا للمواطنين: عليكم تعزيز مناعتكم بالغذاء الصحى

حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

حسام عاشور يتلقى عرضاً من ناسيونال ماديرا.. واللاعب فى طريقه للسعودية

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

ضبط 4 آلاف شخص لاختراقهم حظر التجول و2735 سيارة مخالفة

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

التعليم العالى: مقترح للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق التعليم الهجين

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

الرئيس يكلف الحكومة بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. وزير التعليم: "كورونا" أسهمت فى زيادة تقبُل المواطنين للتعليم التكنولوجى.. والتعليم العالى: مقترح للعام الدراسيّ الجديد يرتكز على تطبيق "التعليم الهجين"

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

مدبولى : تكليف من الرئيس السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

"الإسكان": حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

12 شخصا يغادرون مستشفى إسنا للحجر الصحى عقب التعافى من فيروس كورونا

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

كيف تقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء وما قيمة المخالفة؟

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

قطار المحاكمات ينطلق.. اليوم الحكم على 34 متهما فى قضية "اقتحام قسم التبين"

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

بنص القانون.. كيف يتم تنظيم إجراءات سماع الشهود أثناء نظر الجلسات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة