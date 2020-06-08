اليوم السابع
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الإثنين، 08 يونيو 2020 08:58 م
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مقتل زعيم قبلى فى أفغانستان وأفراد من عائلته فى اقليم وردك

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:17 م
مقتل زعيم قبلى فى أفغانستان وأفراد من عائلته فى اقليم وردك الشرطة الأفغانية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مسؤول محلى حكومة مقاطعة وردك الأفغانية أن أحد زعماء القبائل قتل مع 3 من أفراد عائلته فى ميدان وردك.
وقال محب شريف زاي، المتحدث باسم مكتب حكومة مقاطعة وردك - في تصريح أوردته وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية - إن طالبان أطلقت النار على 4 أفراد من عائلة بينهم زعيم قبلي في منطقة شاك في وردك يوم الجمعة الماضي.
وبحسب ما ورد، نفت طالبان ضلوعها في الحادث.
يأتي ذلك، في الوقت الذي عادت فيه طالبان والحكومة الأفغانية لبدء مرحلة جديدة من حوار السلام داخل أفغانستان الذي يتضمن وجود طالبان في الحكومة المقبلة.
واستأنف المبعوث الأمريكي الخاص، زلماي خليل زاد، مؤخراً رحلاته إلى الدول ذات الصلة من أجل تسهيل محادثات السلام المملوكة لأفغانستان بين طالبان والشخصيات الأفغانية.
وكان خليل زاد قد غادر واشنطن العاصمة يوم الجمعة لزيارة الدوحة وإسلام آباد وكابول.


أفغانستان

مقتل زعيم قبلى بأفغانستان

ميدان وردك

طالبان

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