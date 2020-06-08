اليوم السابع
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مطالب بريطانية باختبارات اللعاب للكشف عن الفيروسات التاجية بدلاً من المسحة

الإثنين، 08 يونيو 2020 06:00 م
مطالب بريطانية باختبارات اللعاب للكشف عن الفيروسات التاجية بدلاً من المسحة اختبار الفيروس - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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اختبار المسحة هو الاختبار المعتاد للكشف عن فيروس كورونا والذى تظهر نتيجة فى يومين ولكن يجرى رؤساء الصحة البريطانية محادثات لاستخدام اختبارات اللعاب للفيروسات التاجية بدلا من المسحات وذلك لسرعتها فى الكشف عن الفيروس.

وبحسب جريدة الديلى ميل البريطانية،  تجري الحكومة البريطانية محادثات مع شركة Chronomics لعلم الوراثة حول اختبارها - بعد شهرين من موافقة الولايات المتحدة على اختبار مماثل، فهذه المجموعة ، التي تتطلب من شخص ما أن يبصق في أنبوب ، أسهل وأقل إيلامًا من المسحات المستخدمة حاليًا في المستشفيات ومرافق اختبار القيادة والحزم المنزلية.

وقال خبير بالمشروع إن الشركة تمكنت من تغيير نتائج الاختبار في غضون ساعة واحدة من وصول العينات إلى المختبرات، يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على الحكومة لتقليل متوسط ​​نتيجة اختبارها إلى النصف بفترة انتظار مدتها 48 ساعة أثناء خروجها من الإغلاق.

وقال وزير الصحة السابق جيريمي هنت إن تغيير نتائج اختبارات فيروسات التاجية خلال 24 ساعة "أمر ضروري للغاية" لنظام اختبار وتتبع فعال، في المتوسط ​​، تستغرق الاختبارات حاليًا حوالي 48 ساعة للعودة.

المسحات البلعومية الأنفية ، التي تعتبر المعيار الذهبي ، تتطلب عادة مهنيًا طبيًا مدربًا، فهي غزوية ومؤلمة لأنها دقيقة ، يجب دفع المسحة عميقًا في الأنف حتى تقابل المقاومة. يمكن أن يتسبب في إسكات شخص أو نزيف في الأنف.

يتم إرسال الأنبوب المختوم مع اللعاب إلى المختبر ، حيث يقرأه الفنيون لـ RNA - المعلومات الوراثية للفيروسات.

قال البروفيسور بيلز: "يحتوي اختبار اللعاب هذا على مخزن التعطيل في القاع ، والذي يعطل الفيروس ويحافظ على الحمض النووي الريبي ، ويمكنك فقط إجراء استخراج مباشر من الحمض النووي الريبي"، ووفقًا لـ Chronomics ، التي أسسها علماء من جامعات أكسفورد وكامبريدج وجامعة كاليفورنيا ، فإن اختبار اللعاب "فائق الدقة".

 


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كورونا

مسحة

اختبار

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