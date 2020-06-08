مطار الأقصر يشهد وصول رحلة تقل 152 مصرياً عالقاً من الكويت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مطار الأقصر الدولى بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، وصول ثانى رحلة دولية بعد غياب أكثر من ثلاثة شهور للمصريين العالقين بدولة الكويت، حيث وصلوا إلى بلادهم فى صعيد مصر عبر دعم رجال جمارك مطار الأقصر، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة التيسيرات لعودة العالقين لبلادهم، وفى إطار تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبد الله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام، بسرعة تسهيل وتيسير جميع الإجراءات الجمركية فى جميع المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية.

وفى هذا الصدد صرح زكريا عطاى رئيس العلاقات العامة بالإدارة العامة لجمارك الأقصر، أنه وصلت مساء اليوم الاثنين فى تمام الساعة الثامنة مساءا طائرة مصر للطيران فى ثانى رحلاتها القادمة من الكويت، وعلى متنها عدد 152 راكباً من المواطنين المصريين العالقين فى الكويت وعودتهم لبلادهم بصعيد مصر عبر مطار الأقصر الدولى وتسهيل وصولهم.

وقامت لجنة من العاملين بجمارك الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع، بإنهاء الإجراءات الجمركية علي الأمتعة الشخصية للركاب برئاسة ياسين أحمد الوردانى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع، بحضور الوردية الثالثة بتفتيش الركاب برئاسة عصام السمان مدير إدارة الوردية، وكل من مصطفى الراوى وحسن عربى وصلاح محمود، ورومانى فؤاد بشارة مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي لدعم العمليات، والحسين على عبد الله مدير إدارة الفحص بالأشعة، وإبراهيم محمد إبراهيم مأمور جمرك بالفحص بالأشعة، وسيد أحمد الجندى رئيس قسم الأمن الجمركي، مع الإلتزام بارتداء الكمامات والتباعد وجميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

مطار الأقصر يشهد وصول ثانى رحلة دولية تقل 152 مصرياً عالقاً بدولة الكويت (1)



مطار الأقصر يشهد وصول ثانى رحلة دولية تقل 152 مصرياً عالقاً بدولة الكويت (2)



مطار الأقصر يشهد وصول ثانى رحلة دولية تقل 152 مصرياً عالقاً بدولة الكويت (3)



مطار الأقصر يشهد وصول ثانى رحلة دولية تقل 152 مصرياً عالقاً بدولة الكويت (4)



مطار الأقصر يشهد وصول ثانى رحلة دولية تقل 152 مصرياً عالقاً بدولة الكويت (5)



مطار الأقصر يشهد وصول ثانى رحلة دولية تقل 152 مصرياً عالقاً بدولة الكويت (6)



مطار الأقصر يشهد وصول ثانى رحلة دولية تقل 152 مصرياً عالقاً بدولة الكويت (7)



مطار الأقصر يشهد وصول ثانى رحلة دولية تقل 152 مصرياً عالقاً بدولة الكويت (8)



مطار الأقصر يشهد وصول ثانى رحلة دولية تقل 152 مصرياً عالقاً بدولة الكويت (9)