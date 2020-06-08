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مطار الأقصر الدولى يستعد لعودة الرحلات بالإجراءات الاحترازية ولاصقات التباعد

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:11 م
مطار الأقصر الدولى يستعد لعودة الرحلات بالإجراءات الاحترازية ولاصقات التباعد مطار الأقصر الدولى
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد مطار الأقصر الدولى، بدء أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد الاجتماعى فى مختلف صالات المطار، وذلك تمهيداً لعودة رحلات الطيران خلال الفترة المقبلة، وذلك بتكثيف الإجراءات الوقائية، ووضع لوحات إرشادية وعلامات للوقوف والحركة وتطهير المطار يومياً، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذها المطار بقيادة الملاح حسين سالم مدير مطار الأقصر الدولى، للحد من انتشار فيروس كورونا ولحماية الركاب المسافرين والعمال.

وأكد الملاح حسين سالم مدير مطار الأقصر الدولى، أنه تم تكثيف العمل داخل المطار للقيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية استعداداً لعودة الرحلات، حيث شملت الإجراءات وضع لافتات إرشادية باللغات المختلفة وتعليمات وقواعد عامة لحماية المسافرين، بالإضافة إلي وضع علامات لوقوف والحركة ومراعاة المسافة الآمنة بين كل فرد، فضلاً عن استمرار حملات التطهير والتعقيم التي تتم يومياً، حيث يأتي ذلك في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية التي يتخذها المطار وتنفيذا لتوجيهات وزير الطيران وتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بإتباع قواعد التباعد الجسدي والحماية العامة للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت قد بدأت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الأخذ بأحدث مستجدات فحص القادمين من الخارج عبر المطارات المصرية حال ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة التى تعد من أهم أعراض فيروس كوفيد 19، وذلك تمهيدا واستعدادا لعودة واستئناف حركة الطيران من قبل الحكومة، وبدأت لشركة القابضة للمطارات والملاحة ذلك عن طريق نشر كاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمرا بكافة المطارات المصرية وفق خطة سريعة، بدأ تنفيذها، وكشف مصادر مسئولة، بأن مطار القاهرة قد انتهى اليوم الخميس، من تركيب عدد 2 كاميرا بصالة الوصول بمبنى الركاب رقة 3، وهذان الكاميرتان هم هدية مقدمة من الحكومة الصينية إلى وزارة الصحة المصرية.

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