"مصر لريادة الأعمال" توافق على استراتيجية جديدة تحقق التنمية بالشركات الناشئة

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قال الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، إن مجلس الإدارة وافق على الاستراتيجية طويلة المدى للشركة، من أجل ضمان دورها الرئيسي كمحفز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة وخلق المزيد من الوظائف التي تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز على "الاستثمار - النمو - التخارج" في قطاعات عدة ذات نمو والاستثمار المؤثر لتتبع أهداف التنمية المستدامة عبر الشركات الناشئة.

وأوضح "مزربان" أن هذا يتحقق من خلال نموذج استثماري متعدد المراحل يستثمر في الشركات الناشئة في المراحل المبكرة من خلال مسرعات ريادة الأعمال، والاستثمار في الشركات الناشئة في مرحلة النمو مباشرة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال.

وذكر أن أحد الأهداف الأساسية هو جعل مصر، مركزا إقليميا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للابتكار، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في صناعة الشركات الناشئة المصرية، وقد تم تحقيق ذلك على مدى السنوات الثلاث الماضية من خلال مضاعفة الاستثمارات التي تم تلقيها لكل مليون جنيه مصري، و استثمرت مصر لريادة الأعمال فيه بمبلغ إضافي قدره 8 ملايين جنيه مصري تم جمعها من المستثمرين المحليين والدوليين، ونتيجة لذلك، ساهمت مصر لريادة الأعمال في خلق المزيد من فرص العمل، مما يساعد في المساهمة فى الناتج المحلي الإجمالي لمصر وتطوير النظام البيئي المصري لريادة الأعمال.

وأشار إلى أن شركة مصر لريادة الأعمالت تأسست في سبتمبر 2017، واستثمرت في أكثر من 107 شركات ناشئة لتمكين الشباب المصريين فى جميع المحافظات المختلفة في مصر و قد استطاع عدد كبير من هذه الشركات النمو من خلال تقديم خدمات و منتجات مبتكرة، وجذب استثمارات أجنبية ومحلية في صناعة الشركات الناشئة المصرية.