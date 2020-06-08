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مصدر بصحة بورسعيد ينفى إصابة مدير هيئة الرعاية الطبية بالتأمين الصحى بكورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:32 م
مصدر بصحة بورسعيد ينفى إصابة مدير هيئة الرعاية الطبية بالتأمين الصحى بكورونا الدكتور عادل تعيلب مدير هيئة الرعاية الطبية للتأمين الصحى
بورسعيد - محمد فرج

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نفى مصدر مسئول بصحة بورسعيد، إصابة الدكتور عادل تعيلب، مدير الشئون الصحية السابق، والمدير الحالى لهيئة الرعاية الطبية بالتامين الصحى الشامل فى بورسعيد بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر بأن التقارير الطبية للحالات الإيجابية بمستشفى الحميات لا يوجد من بينها إصابة مدير هيئة الرعاية الطيبة للتأمين الصحى الشامل بفيروس كورونا.

بينما أكدت مصادر أن هناك محاولات من قبل الجهات المعنية بغلق مجمع هيئة التامين الصحى الشامل ببورسعيد لمدة 3 أيام، تمهيدا لتعقيمه وتطهير المجمع من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية.


بورسعيد

صحة بورسعيد

فيروس كورونا

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